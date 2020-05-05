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Ekonomi

Bakan Pekcan: "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:16:16 -
Bakan Pekcan: "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz" açıklamasında bulundu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Gürbulak Sınır Kapısı’nda bekleyen TIR şoförlerinin ilgili tedbirler kapsamında Türkiye’ye giriş yaptığını açıkladı. Pekcan, "Korona virüs sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz. Bu sabah itibarıyla bekleyen 280 TIR’ın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı" ifadelerini kullandı.

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