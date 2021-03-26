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Ekonomi Bakan Pekcan duyurdu: Ücretsiz sunuyoruz!
Ekonomi

Bakan Pekcan duyurdu: Ücretsiz sunuyoruz!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ''Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak'' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 12:25:00 -
Bakan Pekcan duyurdu: Ücretsiz sunuyoruz!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ''Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak. Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılarımıza yalnızca alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla, AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuştu.

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