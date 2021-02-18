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Dünya Bakan Pekcan duyurdu: Azerbaycan ile 1 Mart itibariyle...
Dünya

Bakan Pekcan duyurdu: Azerbaycan ile 1 Mart itibariyle...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 17:08:00 - 2021-02-18 17:47:06
Bakan Pekcan duyurdu: Azerbaycan ile 1 Mart itibariyle...

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık" dedi.

Bakan Pekcan Azerbaycan'la ticaret hedeflerinin cumhurbaşkanlarının belirlediği gibi 15 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın zaferinin, bölgenin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Pekcan "Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız" diye konuştu.

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