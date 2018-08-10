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Bakan Pakdemirli'den ucuz et açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir programda ucuz et satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, üretimin artışına işaret ederek "2002'de bu millet kişi başı 6 kilo et yiyordu şimdi ise bu 15 kiloya çıktı." diye konuştu.

10 Ağustos 2018 Cuma 21:05
Bakan Pakdemirli'den ucuz et açıklaması!

Pakdemirli, Manisa'da bir otelde düzenlenen programda tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. 

Katılımcıların tek tek konuşma yaptığı etkinliğin sonunda kürsüye gelen Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı olduğunda çalışma arkadaşlarına "hastayı dinleyelim" şeklinde talimat verdiğini ve bu nedenle sahada üreticilerle bir araya geldiklerini söyledi. 

Problemlerden korkmadan çözüm için çalışacaklarını vurgulayan Pakdemirli, "Dağ gibi problemlerin hiç birinden korkmayız evelallah. 365 günde her gün bir problem çözsek bir yılda 365 sorun çözülür." diye konuştu

BİRAZ DAHA SABIR

Marketlerde ucuz et satışını sosyal sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Pakdemirli, "Pazarda her oyuncuya yer var. Biz burada ette işimizi çeşitlendirmemiz lazım ama bugün itibariyle yüzde 6'lık bir kesimin de genele sahip bir netice ve etki doğurmayacağını düşünüyorum. Bu konuda da biraz daha sabır. Amaç Türkiye'yi et ithal etmeyecek vaziyete getirmek olmalı ama geçmiş performansa bakacak olursanız 2002'de bu millet kişi başı 6 kilo et yiyordu şimdi ise bu 15 kiloya çıktı. Üretimimiz de 2,5 kat artmış. Bu bir başarıdır, bardağa bir de dolu tarafından bakmak lazım. " diye konuştu. 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 21:05
  1. Manisa
  2. Bekir Pakdemirli
  3. ucuz et

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