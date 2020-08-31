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Ekonomi Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklama:
Ekonomi

Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklama:

"Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürüyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:29:34 -
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, söz konusu yangına dair son durumu paylaştı.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Soğutma çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü Nallıhan Orman İşletme Şefliği bölgesinde dün saat 14.50'de başlayan yangına ilk müdahale 15.15'te yapıldı. Yangına 1 amfibik uçak, 11 helikopter, 82 arazöz, 1 yönetim helikopteri, 8 dozer ve 450 yangın söndürme personeliyle müdahale edildi.



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