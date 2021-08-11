Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili kritik haberi açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas ve Bodrum'daki yangının yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının ve Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin güncel verileri infografik olarak paylaştı.