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Gündem Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili kritik haberi açıkladı
Gündem

Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili kritik haberi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangılarıyla ilgili sevindiren haberi paylaştı. Bakan Pakdemirli, Muğla Milas yangınının ve Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 01:12:00 -
Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili kritik haberi açıkladı

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas ve Bodrum'daki yangının yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının ve Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin güncel verileri infografik olarak paylaştı.

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