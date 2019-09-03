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Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! 16,1 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sivas Orta Anadolu Ekonomik Forumu'nda yapmış olduğu konuşmada "2019 sonunda 16,1 milyar TL destekleme ödemesi yapmış olacağız" dedi.

03 Eylül 2019 Salı 20:33
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! 16,1 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Sivas Orta Anadolu Ekonomik Forumu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada çiftçilere 2019 sonuna kadar 16,1 milyar TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda 2002 yılında çiftçiye verilen ödeneğin 1,8 milyar TL olduğunu aktaran Pakdemirli "2003-2019 yılları arasında çiftçilerimize toplam 136,2 Milyar TL'nin üzerinde tarımsal destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçiye 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılmıştı.

 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 20:33
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. çiftçiye destek
  4. Sivas Orta Anadolu Ekonomik Forumu

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