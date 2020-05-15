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için kalan
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız."

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:27:52 -
Bakan Pakdemirli: "Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız."
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