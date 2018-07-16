0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli: Kapım herkese açık olacak

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ,sorunları dinleyen, açık iletişime geçen, kapısı herkese açık bir bakan profili çizeceğini belirtti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46
Bakan Pakdemirli: Kapım herkese açık olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sorunları dinleyen, açık iletişime geçen, kapısı herkese açık bir bakan profili çizeceğim. Yapısal sorunların üzerine gideceğiz ve çözüme ulaştıracağız." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi önemli bir görevin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabineyi açıklamadan önce pazar gecesi kendisini Ankara'ya çağırdığını belirten Pakdemirli, "Görüşmemizden sonra böyle bir görevi alacağımı öğrendim. Onur verici, aynı zamanda çok büyük sorumlulukları olan bir görev. Cumhurbaşkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Siyasete 2000 yılının başında atıldığını anlatan Pakdemirli, babası eski bakan Ekrem Pakdemirli'nin, aileden bir kişinin politikayla ilgilenmesini istediğini, bu iş için en yatkın olarak kendisini belirlediğini vurguladı.

İki bakanlığın birleşmesiyle görev ve sorumluluklarının arttığını dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Önemli olan sistemi kurmak. Ormanla tarımı birbirinden ayırmak imkansız. Hepsi bir arada birlikte planlanırsa bu işler belli bir süre içinde daha rahat yürütülebilir. Daha rahat vatandaşa hizmet sağlanabilir. Sorunları dinleyen, açık iletişime geçen, kapısı herkese açık bir bakan profili çizeceğim. Yapısal sorunların üzerine gideceğiz ve çözüme ulaştıracağız. Bazı sorunları bir günde çözemezsiniz. Belli hedefleri koyup bu hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Bu prensiple çalışacağız. 'Sorun vardır' deyip de üzerine gitmemezlik yapmayacağız."

"HALKIMIZ BENİ PAZARDA DA GÖRECEK"

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokrasinin arkasına sığınmadan halk için daha verimli kararlar alacaklarına işaret etti.

Üretici ve tüketiciyle zaman zaman semt pazarlarında da buluşacağını, sorunlara ortak çözüm yollarını bulacağını vurgulayan Pakdemirli, "Halkımız beni pazarda da görecek." dedi.

"STOKÇULUĞU HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Gıda enflasyonunu yapısal reform ve günlük taktiksel hareketlerle önlemek mümkün. Bu açıdan stokçuluğu hassasiyetle takip edeceğiz. Mesela Hollanda'da çiftçilerin kendi patates stokları depolama sistemleri var. Türkiye'de bunlar ancak fabrikalarda oluyor. Eğer çiftçimize bunu daha kaliteli şekilde yıl boyu saklayacak vaziyete getirirsek bundan sonra ürün fiyatıyla ilgili spekülasyonlarda uzak bir ortam yaratmış oluruz."

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:46
  1. Ankara
  2. Tarım ve Orman Bakanı
  3. Bekir Pakdemirli
  4. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adliyeye silahla girdi, yargıdan el çektirildi!
    1. Adliyeye silahla girdi, yargıdan el..
    2. Sigara tiryakileri dikkat! Zam kapıda
    3. 'Evliyalar Şehri'ne ziyaretçi akını:..
    4. FSM'de intihar girişimi! Uzun..
    5. Londra Belediyesi'nin Müslüman Başkanı..
    6. Ada'da korkulu bekleyiş: 11 milyon..
    7. Bahçeli'den Akşener'e suç duyurusu!
    8. Timsah katliamı! İntikam için çiftliği..
    9. İşte paraların ödeneceği tarih!
    10. Adnan Oktar onu da yaktı! El konuldu
    11. MİT'ten Suriye'ye 'özel operasyon'
    12. Trabzonspor'da Burak Yılmaz depremi!
    13. 2 çocuğunun gözü önünde levyeyle dövdü!
    14. Rize-Artvin Havalimanı inşaatında pist..
    15. Naci Koru istifa mı etti? Naci Koru..
    16. İl Sağlık Müdürlüğü’nden Aref açıklaması
    17. Fehmi Koru'ya büyük şok!
    18. Burak Yılmaz sahalara veda mı ediyor?..
    19. CHP'de kurultayın ismi de belli oldu!
    20. Endonezya'da toplu timsah katliamı!..
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?