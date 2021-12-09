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Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başlıyor
Ekonomi

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başlıyor

Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:15:00 - 2021-12-09 17:19:55
Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başlıyor

Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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