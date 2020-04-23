Bakan Pakdemirli çiftçi çocuklarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi

Çocuklarla yaptığı sohbetinde okullarını, arkadaşlarını, öğretmenlerini özleyip özlemediklerini soran Bakan Pakdemirli “Biliyorum hepiniz okullarınızı çok özlediniz. İnşallah en kısa sürede okullarınıza kavuşacaksınız. Biraz daha sabır” diye konuştu.

“Aranızda kitap okumayı, teknolojiyi kullanmayı çok sevenler var. Sporun değişik dallarından hoşlananlar var. Müzik ve tiyatrodan hoşlananlarınız var” diye konuşan Bakan Pakdemirli ”Burada bir şey dikkatimi çekti. Mesela Erzurum’dan Esra; hayvanların bakımında annesine yardımcı olduğunu söylemiş. Hepiniz çiftçi ailelerinin çocuklarısınız. Çiftçi bir ailenin çocuğu olup da işin ucundan tutmayanınız var mıdır, ben zannetmiyorum. Öyle değil mi? Hepinizin ailelerinize elinizden geldiğince yardımcı olduğunuzu biliyorum” dedi.

GÜÇLÜ BİR ÜLKENİN, MİLLETİN VE DEVLETİN ÇOCUKLARISINIZ

Bu sefer 23 Nisanı biraz buruk kutladıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli “Hepiniz bu bayramda ellerinizde bayraklarınızla, okullarınızda olmak isterdiniz.Öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla şiirler okuyup, şarkılar türküler söylemek isterdiniz. Oyunlar oynamak isterdiniz arkadaşlarınızla. Ailelerinizin de oralarda olmasını isterdiniz. Ama biliyorsunuz; bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz de, Korona Virüsü salgınıyla mücadele ediyor. Onun için sizler evlerinizdesiniz, dedeleriniz nineleriniz de onun için evde. Onun için okul evinize getirildi, derslerinize evden katılıyorsunuz. Fakat hiç merak etmeyin. Sizler, hepiniz; Güçlü bir ülkenin, güçlü bir milletin ve devletin çocuklarısınız. Devletimiz bütün imkânlarını bu salgına karşı seferber etmiş durumdadır. Ve ülkemiz salgınla mücadelede örnek gösterilen bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Amerika’dan da, Avrupa’dan da daha iyi bir mücadele veriyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgını yeneceğiz ve sizler o çok özlediğiniz okulunuza, öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza kavuşacaksınız” açıklamasını yaptı.

Çocuklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamını ileten Bakan Pakdemirli “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. Yıldönümü. 23 Nisan 1920’de ülkemiz işgal altındayken, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının aylar süren çalışmalarının sonunda Ankara’da Milli Meclisimiz, Büyük Millet Meclisi açıldı. Yine o Meclis ve Atatürk; milletimizin tarihi açısından çok önemli olan açılış gününü, sizlere, siz çocuklara bayram olarak hediye etti. Sizler, hepiniz ne kadar şanslı çocuklarsınız ki, hep sizi seven, sizi düşünen Cumhurbaşkanlarınız oldu. Ne şanslıyız ki, dünyanın tek çocuk bayramını kutlayan ve bunu dünyanın bütün çocuklarına armağan eden bir milletin evlatlarısınız” değerlendirmesinde bulundu.

LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI PROJESİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİK

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak faaliyetlerinde çocuklara da yer verdiklerine vurgu yapan Pakdemirli “Mesela biz Bakanlık olarak 2010 yılında, ‘Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk’ ilkesinden yola çıkarak, Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi’ni hayata geçirdik. 81 ilimizde de uygulanan bu projeye, her yıl 4’üncü sınıf öğrencisi yüzlerce arkadaşınız katılıyor. Bugüne kadar da binlerce arkadaşınızın misafir olduğu bu kamplarımızda, doğa bilinci ve çevre farkındalığının yanı sıra tarımla buluşmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Kahraman Sebze ve Meyve Boyama” ve “Öykü Kitapları” hazırladıklarını belirten Bakan Pakdemirli “Hazır uzaktan eğitime, internete başlamışken, eliniz bilgisayardayken, internet üzerinden indirmek suretiyle, bu kitaplarımıza da Bakanlığımızın internet sayfasından ulaşmayı ve arkadaşlarınıza haber vermeyi ihmal etmeyin” dedi.

ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI DOYURANLAR; SİZİN ANNENİZ, BABANIZ

Bu salgının bizlere öğrettiği çok önemli iki şey olduğunu söyleyen Pakdemirli “Birincisi temizlik, hijyen ve güçlü bir sağlık sistemi el-yüz yıkamanın, temiz olmanın, temizliğe önem vermenin, salgına karşı ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ve hem bu saydığımız özelliklerin milletimizin özelliği olması nedeniyle, hem de fedakâr sağlık çalışanlarımız sayesinde çok başarılı bir mücadele yürütüyoruz.

İkinci husus da, bizim olmazsa olmazımız, çiftçilerimiz, üreticilerimiz, hayvancılarımız, ormancılarımız. Çünkü ‘ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, kimsenin endişe etmesine gerek yok’ derken, bunu çiftçilerimize, annelerinize, babalarınıza borçlu olduğumuzu biliyorum. Çünkü ülkemizi de, dünyayı ya doyuranlar; sizin anneniz, sizin babanızdır” diye konuştu.

ELEKTRİKSİZ, TELEFONSUZ UYUNABİLİR AMA AÇ UYUNMAZ

Çiftçilik mesleğinin öneminin gün geçtikçe arttığının altını çizen Bakan Pakdemirli “Çünkü insan elektriksiz, telefonsuz uyuyabilir belki ama aç uyuyamaz. Yani her şeyden önce karnımızı doyurmamız gerekiyor. İşte bunu sizin aileleriniz yapıyor. Bu sebeple bizler size teşekkür borçluyuz. Hani diyorlar ya, salgın bittikten sonra dünya eski dünya olmayacak. Evet, bundan sonra tarım, köylü, çiftçi, tarımsal üretim daha da önemli olacak” ifadelerini kullandı.

KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR, OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

“Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi Köylü Milletin Efendisidir. Efendisi olmaya devam edecektir” diyen Pakdemirli “Ve Sevgili Peygamberimizin dediği gibi; Sizler bizim ‘cennet çiçeklerimizsiniz’, bizim geleceğimizsiniz. Ben çok iyi biliyorum ki çiftçi ailelerin çocukları çok çalışkan, çok üretken, çok emektar, çok fedakâr olurlar. Bu nedenle gönülden inanıyorum ki ülkemizin yarınları sizinle çok daha güzel olacak” diyerek sözlerini tamamladı.