Bakan Pakdemirli Adıyaman Belediyesini ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yarımcıları ve birim müdürleri tarafından kapıda karşılanan Bakan Pakdemirli’ye milletvekilleri, bakanlığa bağlı kurumun müdürleri ve partililer eşlik etti.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Belediyesi Şeref Defterini imzalayan Bakan Pakdemirli’ye Adıyaman hakkında kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Adıyaman’da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Kutlu’yu tebrik etti.

Ziyaret sonunda Başkan Kutlu, Bakan Pakdemirli’ye çeşitli hediyeler takdim etti.