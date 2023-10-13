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Yerel Bakan Özhaseki Kayseri'ye Geliyor
Yerel

Bakan Özhaseki Kayseri'ye Geliyor

Yeniakit Publisher
2023-10-13 09:42:00 -
Bakan Özhaseki Kayseri'ye Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri'ye gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye gelecek. Bakan Özhaseki; 'Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi'ne konuşmacı olarak da katılacak. Ayrıca Bakan Özhaseki'nin, kentte düzenlenecek olan bazı program ve açılışlara da katılacağı öğrenildi.

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