Bakan Özhaseki Kayseri'ye Geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kayseri'ye gelecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye gelecek. Bakan Özhaseki; 'Türkiye Yüzyılında Yeşil Dönüşüm Zirvesi'ne konuşmacı olarak da katılacak. Ayrıca Bakan Özhaseki'nin, kentte düzenlenecek olan bazı program ve açılışlara da katılacağı öğrenildi.
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