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Eğitim Bakan Özer duyurdu! Öğrenciler başka illere mi gidecek?
Eğitim

Bakan Özer duyurdu! Öğrenciler başka illere mi gidecek?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 il etkilendi. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ardından tüm yurtta okullar tatil edildi. Deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerin durumuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 18:37:00 -
Bakan Özer duyurdu! Öğrenciler başka illere mi gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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