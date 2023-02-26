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Gündem Bakan Özer duyurdu! Deprem bölgesinden 166 bin 238 öğrencinin naklini gerçekleştirdik
Gündem

Bakan Özer duyurdu! Deprem bölgesinden 166 bin 238 öğrencinin naklini gerçekleştirdik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerdeki 166 bin 238 öğrencinin naklinin başka illere alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 12:08:00 -
Bakan Özer duyurdu! Deprem bölgesinden 166 bin 238 öğrencinin naklini gerçekleştirdik

Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Özer, 12 bin 44 öğrencinin İstanbul, 9 bin 522 öğrencinin Konya, 22 bin 364 öğrencinin Ankara, 4 bin 765 öğrencinin Bursa, 5 bin 421 öğrencinin Kayseri, 5 bin 66 öğrencinin Muğla, 4 bin 125 öğrencinin Aydın, 6 bin 659 öğrencinin İzmir, 16 bin 13 öğrencinin Antalya ve 15 bin 611 öğrencinin Mersin'e naklinin alındığını belirtti.

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