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Dünya Hindistan İslam'a direkt savaş açtı! Cami yıkımları başladı!
Dünya

Hindistan İslam'a direkt savaş açtı! Cami yıkımları başladı!

Yeniakit Publisher
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Hindistan İslam'a direkt savaş açtı! Cami yıkımları başladı!

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde bir caminin daha Hindistan yönetimi tarafından yıkıldığı bildirildi.

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde bir caminin daha Hindistan yönetimi tarafından yıkıldığı bildirildi.
Caminin yıkımı "yol genişletme çalışması" şeklinde gerekçelendirildi.

Çalışmalar sırasında belediye ekiplerine geniş güvenlik önlemleri alan polis güçleri eşlik etti.

Belediye Ek Komiseri Santosh Tagore, "yapının yol genişletme için belirlenen alan içinde kaldığını ve kaldırma işleminin tarafların karşılıklı koordinasyonuyla yürütüldüğünü" öne sürdü.

İş makinesinin yıkım çalışmalarına başlamasının ardından bölgedeki Müslümanlar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine polis ile bölge sakinleri arasında tartışmalar ve gerginlik yaşandı.

Olayların büyümesini önlemek amacıyla bölgeye ilave polis ekipleri sevk edildi.

 

Cami komitesi üyesi Şahid Han, caminin yaklaşık 100 ila 150 yıllık olduğunu söyledi.

Hindistan'da son yıllarda Müslümanlara ait cami, medrese, türbe, ev ve iş yerlerinin "kaçak yapı" veya "kamu arazisi işgali" gibi gerekçelerle yıkılması sık sık gündeme geliyor.

Ağustos ayı sonunda, Uttar Pradeş'in Muzaffernagar bölgesine bağlı Phulat köyünde bulunan Darul Ulum Rahimiye medresesinin bazı bölümleri, aşırı sağcı Hindu din adamı Swami Yashveer Maharaj'ın hedef göstermesi üzerine yıkıldı.

Haziran ayında Uttar Pradeş'in Sambhal bölgesindeki Mustafa Kadri Camii "kamu arazisi işgali" gerekçesiyle yoğun polis güvenliği altında yıkılmıştı. Bir gün sonra aynı bölgede bulunan Hede Vale Çaman Şah Baba Türbesi de benzer bir gerekçeyle yıkılmıştı.

Temmuz ayında ise Gucerat eyaletinin Kutch bölgesinde "işgal karşıtı operasyon" adı altında Müslümanlara ait camiler, mezarlar, iş yerleri ve evler dahil yaklaşık 30 yapı yıkılmıştı.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Adem

Alçak inektaparlar...küfürlerinde bogulurlar insaAllah....Rabbim korusun kardeslerimizi bu serefsiz puttaparlardan .

Bir garip

Belasını arıyor Nepal gibi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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