Feci kaza! Devrilen otomobil sürücüye mezar oldu
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İstanbul Ümraniye’de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde can pazarı yaşandı. Aracın altında kalan sürücü M.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm kontrollerine rağmen kurtarılamadı.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaza, İnkılap Mahallesi Hamamlıdere Sokak’ta meydana geldi.
M.A. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
ARACIN ALTINDA KALDI
Ekipler olay yerine ulaştığında sürücü M.A.’nın devrilen otomobilin altında kaldığını belirledi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
İtfaiye ve diğer ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan M.A.’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme yaptı. Otomobilin neden kontrolden çıkarak şarampole devrildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.