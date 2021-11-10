Bakan Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler Karabük'ü ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlüler, Karabük'ün Yenice ve Safranbolu ilçelerini ziyaret etti.

"Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz Projesi" kapsamında Karabük'e gelen Ersoy'a Işın Karaca, Can Yapıcıoğlu, Safa Sarı, Ömer Faruk Çavuş, Balçiçek İlter, Mustafa Tayfun Özcan gibi tanınmış isimler ve birçok gezgin eşlik etti.

Ersoy ve beraberindekiler ilk olarak Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu ve Ihlamur Teras'ı gezdi.

Daha sonra trenle Safranbolu'ya geçen konuk heyet, burada Kahve Müzesi'ni ziyaret etti, Türk kahvesinin geçmişi ve sunumu hakkında bilgi aldı.