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Gündem Bakan Nureddin Nebati'den Güldür Güldür'e bomba cevap
Gündem

Bakan Nureddin Nebati'den Güldür Güldür'e bomba cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, skecini yayınlayan Güldür Güldür'ün davetine cevap verdi. Kendisi hakkında yayınlanan skeci paylaşan Nebati, gelen davet üzerine katılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 11:48:00 -
Bakan Nureddin Nebati'den Güldür Güldür'e bomba cevap

Hakkındaki skeci paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye Güldür Güldür'den "Mizaha yaklaşımınız ve paylaşımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki skece bekleriz." sözleriyle davet gelmişti.

Bunun üzerine Bakan Nebati teklifi kabul ederek "Elbette, memnuniyetle. İlk fırsatta geleceğim inşallah." dedi.

"Sansür" diye ortalığı ayağa kaldırdılar

Fragmanı daha önce yayınlanan skecin geçtiğimiz bölüm yayınlanması bekleniyordu. Skecin 305'inci bölümde yer almaması üzerine sansür iddiaları gündeme gelmiş ve Show TV ise Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine "Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür'ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.

 

 

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