Bakan Nureddin Nebati: Vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz! 4,5 milyar TL'yi geri aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi kaçakçılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettiklerini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL'yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız vergi iadesi ve vergi kaçakçılığı ile mücadelesini yoğun çaba ile sürdürüyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Nebati, vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettiklerini bildirdi.

"Vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz"

Nebati'nin konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz.

Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz.

"4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik"

Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik.

Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.

Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz."