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Ekonomi Bakan Nebati’nin Londra temasları 2. gününde
Ekonomi

Bakan Nebati’nin Londra temasları 2. gününde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra temaslarıyla ilgili sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak, yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileri ile görüşmelerine dair bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 04:37:00 -
Bakan Nebati’nin Londra temasları 2. gününde

 Yeni Akit  ANKARA 

Londra’da yatırımcılar ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Ekonomi Modeli hakkında görüşmelere devam ettiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra temaslarının 2. gününde sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak, yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileri ile görüşmelerine dair bilgiler verdi. Bakan Nebati: “Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullanarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaların devam edildiğine vurgu yaptı.

 

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