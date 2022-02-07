Bakan Nebati'den Londra açıklaması: Görüşmeler olumlu geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide Türkiye modelini Londra'da anlattı.
Nebati görüşmelerle ilgili "Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi.