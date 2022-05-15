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Dünya Bakan Nebati'den Güldür Güldür paylaşımı
Dünya

Bakan Nebati'den Güldür Güldür paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Güldür Güldür Show'da yayınlanan ve kendisinin taklit edildiği skecin fragmanını sosyal medya hesabından paylaşarak yorumda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 02:29:00 -
Bakan Nebati'den Güldür Güldür paylaşımı

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programında Sağlık Bakanı Fahreddin Koca'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklidinin de yapıldığı bir skeç yayınlandı.

"Güldüm ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından söz konusu skecin fragmanını paylaşarak "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" yorumunu yaptı.

Sansür diye ortalığı aya kaldırdılar

Fragmanı daha önce yayınlanan skecin geçtiğimiz bölüm yayınlanması bekleniyordu. Skecin 305'inci bölümde yer almaması üzerine sansür iddiaları gündeme gelmiş ve Show TV ise Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine "Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür'ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz" açıklamasında bulunmuştu.

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