Bakan Nebati'den büyük müjde! Duyan, havalara zıpladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İzmir İktisat Kongresi basın toplantısında bir araya geldiklerini belirten Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, Nebati'nin "Gayrimenkule yönelik özgün bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacağız" dediğini aktardı.

Çelik, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İzmir İktisat Kongresi basın toplantısında bir araya geldik. İzmir Swiss Otel’de düzenlenen etkinlikte yılın önemli konuları ve önümüzdeki sürecin yol haritasını da konuşma fırsatı bulduk. Bakan’ın sunum yaptığı kısma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Bakan Nebati, hangi başlıkta neler anlattı, sorularımıza hangi cevapları verdi, özetle aktarmak istiyorum:

BÜTÇE

Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan seçimlere rağmen Türkiye’nin bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz, bütçe açığının milli gelire oranı için hedeflenen yüzde 3.4’ten daha iyi performansla yılı kapatmayı bekliyoruz.

ENFLASYON

“Türkiye Ekonomi Modeli” doğrultusunda enflasyon haricinde hedeflerimizin ötesindeyiz. Bizi bir tek yoran enflasyon. Bu ay inşallah yıl sonundaki enflasyon hedefimiz olan yüzde 65 bandında yılı kapatmış olacağız. Konteyner maliyetlerinin normalleşmeye doğru gidiyor olması, beklentilerin kırılması ve döviz fiyatlarındaki oynaklığın en aza indiği bir ortamda enflasyonla ilgili beklentimiz, önümüzdeki yıl hızlı bir şekilde aşağı yönlü bir seyir izlemesi.

ARAÇLARDA ÖTV

Otomotivde şu anda bir ÖTV indirimi gündemde değil. Bakanlık olarak bir çalışma yapmıyoruz.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Sadece Suudi Arabistan’la değil, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve diğer ülkelerle de aynı şekilde iletişimimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek İsrail’le olan normalleşme, Akdeniz’deki ülkelerle ve Avrupa Birliği’yle olan iletişimimiz, önümüzdeki sürecin sadece Körfez’le sınırlı olmadığını ve geniş kapsamlı olacağını gösteriyor.

Bölgede güçlenen ikili ilişkiler sayesinde kredi finansman desteği gayet iyi durumda. Bu süreç Körfez’den swap şeklinde değil, depo hesabı şeklinde gelişiyor. Açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki Türkiye, salgın ve salgın sonrası meydana gelen Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan güçlenerek çıkmıştır. Küresel krizler Türkiye’nin mevcut yapısını kuvvetlendiren bir fırsata dönüşüyor.

Bunun temel sebebi de şu: İstanbul’u merkeze aldığınız zaman üç-dört saatlik bir uçuş mesafesiyle 1.3 milyar insana rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. 26 trilyon dolarlık bir ticaret hacminin olduğu bir alanda Türkiye tam bir üretim merkezi haline dönüşmüş durumda. Çok kısa bir süre içerisinde tedarikleri karşılayabilecek önemli bir potansiyele sahibiz.

KREDİ GARANTİ FONU

Takvim netleşti, toplamda 14 başlıkta olan KGF paketinin ayrıntılarını gelecek hafta paylaşacağız. Ocak ayı itibarıyla kullanıma açmış olacağız. Kredilerin amacı dışında kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda yeni KGF paketi ile EYT kapsamında işverenlere kıdem tazminatı ödemesinde destek verilecek.

GAYRİMENKUL

Gayrimenkule yönelik özgün bir modelin ayrıntılarını önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Çalışmalar özellikle orta ve alt gelirli kesimin konuta erişimine yönelik bir destek üzerine yoğunlaşıyor. Bir önceki konut kredisinde 105 bin mükellefi inceleyerek gereğini yaptık.

Buradaki çalışmamızı neticelendirmeden önce gayrimenkul piyasasını tamamen mercek altına aldık. Herhangi bir spekülatif veya manipülatif işlem yapan olursa tamamının bilgileri, kayıtları takibimizdedir. Çok sıkı takip ettik. Manipülasyona asla izin vermeyeceğiz. Herkesin verilerini izliyoruz.

ENFLASYON FARKI

Vergi indirimlerinde fazla bir alan kalmadı. Her 6 aylık dönemde olduğu gibi gelecek yıl da memura ve emekliye enflasyon farkı verilecek.

EYT

EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımızla görüşmelerimizi yaptık. Bütçe tarafında güçlü olacağız. Bizim tarafımızda hangi tür destek gerekiyorsa vermeye, üretimin etkilenmemesi için de ilgili adımları atmaya hazırız.

KKM

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki sürenin 2023 sonuna kadar uzatıldığını hatırlatmak istiyorum. KKM finansal araçların önemli bir parçası. Mevduattaki miktar son iki aydır yatay bir şekilde devam ediyor.

İzah ettiğimiz gibi ülkeye katkısı maliyetinden çok daha fazla. Hazine’ye 91.6 milyar liralık bir maliyeti var ama son iki aydır döviz kurlarındaki volatilitenin azalmasıyla da bu konuda hazineye gelen bir yük yok. En önemli katkısı da yüzde 70’lere kadar çıkan döviz ağırlığının yüzde 50’nin altına gelmiş olması. Bu hakikaten bir başarı göstergesi.

DENETİM

Nebati, yılda ortalama 200 bin-250 bin civarında inceleme, denetim yapılırken bu yıl bir milyonu aştıklarını söyledi.

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE

Gelir İdaresi Başkanlığımızın yaklaşık bir buçuk milyar liralık teknolojik altyapısını yenileyecek adımlar atıyoruz. Kayıt dışıyla hayatını idame ettiren tüm kesimlere sesleneyim: Az vaktiniz kaldı. İlgili adımlarımızı atıyoruz.

SAVUNMA SANAYİİ

Savunma sanayiindeki yerlilik oranı yüzde 7’den yüzden 80’e çıktı. İHA ve SİHA’lardan sonra şimdi de Kızılelma, Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Bu, milli üretim ve milli kalkınma içerisinde en önemli ayaklarımızdan bir tanesi.

SANATÇILAR

Eğlence vergisinin Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yüzde 0 olmasına ilişkin olarak da sanatçılarımıza verdiğimiz sözü tutmuş olduk."