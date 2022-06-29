Bakan Nebati ve Erhan Usta arasında ilginç diyalog
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında ilginç cevap.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerinde söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medyadan yanıt verdi.
"Yat kalk Çinlilere dua et"
Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Hadi yine iyisin Sayın Nebati, bugün ek bütçe görüşmelerinde 20 dakika konuşmam vardı. Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama Kovid pozitif olduğumu öğrendim. Yat kalk Çinlilere dua et."
Usta, tweetin sonuna gülücük emojisi de ekledi.
Bakan Nebati cevap verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Partili Erhan Usta'nın paylaşımına Twitter hesabından yanıt vererek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Nebati, Erhan Usta'yı etiketleyerek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dualarımızı size yapmayı tercih ederek, Allah (cc) şifanızı versin diye dua ediyorum"