Bakan Mustafa Varank: Tam da bunu kastediyorduk!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Togg tedarikçilerinin gururu yüzlerinden okunuyor. Bazı yerli tedarikçilerimiz yıllardır sektörde olmasına rağmen yeni nesil elektrikli bir araç için ilk kez parça geliştiriyor. Togg, hızla dönüşen otomotiv endüstrisinin işaret fişeği olacak derken tam da bunu kastediyorduk!” ifadelerini kullandı.