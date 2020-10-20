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Gündem Bakan Mustafa Varank 'Hayırlı olsun' sözleriyle duyurdu: Türkiye'nin otomobili TOGG'da yeni gelişme
Gündem

Bakan Mustafa Varank 'Hayırlı olsun' sözleriyle duyurdu: Türkiye'nin otomobili TOGG'da yeni gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG'un batarya modülü ve paketinin Farasis ile birlikte Türkiye'de üretileceğini ifade ederek, "Böylece, batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak ve mobilite ekosistemi hızla gelişecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:31:00 -
Bakan Mustafa Varank 'Hayırlı olsun' sözleriyle duyurdu: Türkiye'nin otomobili TOGG'da yeni gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili'nin temel bileşenlerinden biri olan bataryanın üretimi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'in seçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Atılan adımın önemine dikkati çeken Varank, "Türkiye'nin Otomobili'nin batarya modülü ve paketi, Farasis ile birlikte Türkiye'de üretilecek. Böylece, batarya teknolojilerinde ülkemizde yeni kabiliyetler oluşacak, dışa bağımlılık azalacak ve mobilite ekosistemi hızla gelişecek. Hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

TOGG'dan fiyat açıklaması
TOGG'dan fiyat açıklaması

Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

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Yorumlar

Serhat

ben hanıma çocuğa kendime ve kayınçoya 4 adet siparişi yazdırdım .hamdolsun çalışıyoruz en kalitelisine binmek bizim hakkımız.CAAAHAAAPEEELİİLEEERRR gibi yiyip içip gezmiyoruzz. 
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