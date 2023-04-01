Bakan Mustafa Varank duyurdu: Sayılarını her geçen gün artırıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'de AR-GE, inovasyon ve girişimciliğin hamisi bakanlık olduğunu belirterek, "Biz her daim ekosistemin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu sayede de Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Varank, Batı'da Orta Çağ'da din adamı yetiştirmeye odaklanmış üniversitelerin, rönesans ile bilimsel ve akademik temel araştırmalar yapma işlevi kazandıklerini dile getirdi.

Sanayi devrimi ile birlikte üniversitelerin eğitim ve araştırma alanlarının genişlediğini, endüstriyel gelişmeleri destekleyen merkezler haline geldiklerini aktaran Varank, bugün ise üniversitelerin girişimcilik, inovasyon ve teknoloji transferini destekleyerek teknolojik dönüşümde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Varank, geçen aylarda Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn100 programını kamuoyuna ilan ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Hedefimiz, dünyanın en gelişmiş ilk 20 ekosistemi arasında yer alabilmek. 2025 yılı için 5 bin melek yatırımcı, 2,5 milyar lira kitlesel fonlama, 5 milyar lira kamu desteği, 2,5 milyar dolar girişim sermayesi yatırımı, 15 turcorn ve 5 decacorn hedefi koyduk. Bakanlığımızın 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini ilan etmiş ve 2023 yılına kadar en 10 unicorn , ya da bizim tabirimizle turcorn, çıkaracağımızı ilan etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada biz bu stratejiyi ilan ettiğimizde 'Türkiye'den unicorn çıkmaz.' diyenler, 'Kendinizi kandırıyorsunuz.' diyenler, şimdi bize 'Hani ne oldu 2023 geldi 10'a ulaşacak mısınız?' diye soruyorlar. 2023 yılı sonuna kadar biz 10 rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz.

Ama gördüğünüz gibi biz hedeflerimizi yükselttik. Tabii bu noktada üniversitelerimize büyük iş düşüyor. Üniversitelerimiz, girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde öncü kurumlar. Bu manada Türkiye'de de üniversitelerimizde bu yönde bir dönüşümü sağlamak, üniversitelerimizin girişimci ve yenilikçi taraflarını geliştirmek amacıyla önemli adımlar atıyoruz. Örneğin Avrupa Birliği ile beraber yürüttüğümüz Rekabetçi Sektörler Programı ile üniversitelerimizin yararlanıcısı olduğu birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeler sayesinde üniversitelerimiz biyoteknolojiden dijital dönüşüme, endüstriyel tasarımdan akıllı teknolojilere kadar birçok alanda derin araştırmalar gerçekleştiriyor."

"Teknoparkların sayısını her geçen gün artırıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üniversiteyle işletmeleri buluşturan, üniversitedeki hocaların girişimciliğe teşvik edilmesini sağlayan Teknoparkların sayısını da her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Yine KOSGEB eliyle destekledikleri ve üniversitelerin ev sahipliğinde kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin sayısını da artırmaya devam ettiklerini ifade eden Varank, şunlara dikkati çekti:

"TEKMER'lerde yeni kurulan girişimler, havacılıktan yenilenebilir enerjiye, ilaç ve tıbbi cihazlardan robotiğe, elektronikten dijitalleşmeye kadar birçok farklı temada ürünler geliştiriyor. Kalkınma ajanslarımızın eliyle üniversitelerin ve akademisyenlerin 1327 projesine bugüne kadar 3,3 milyar lira destek sağladık. Bugün açılışını yaptığımız araştırma merkezleri gibi birçok altyapıyı Kalkınma ajanslarımız sayesinde ülkemize kazandırdık.

TÜBİTAK, son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 bin 910 projeye 4,4 milyar lira destek verdi. Bu projelerde 20 bin 400 araştırmacı 28 bin 600 bursiyer çalıştı. Sadece bir kısmını sayabildiğim tüm bu destekler sayesinde üniversitelerimiz son yıllarda girişimcilik ve yenilikçilik konularında önemli ilerlemeler kaydetti. Girişimcilik ekosistemi üniversitelerimizin verdiği katkıyla ciddi bir atılım içerisine girdi."

AR-GE harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içerisindeki payının arttığını dile getiren Varank, üniversitelerin insan kaynağı, araştırma altyapıları kapasitelerinin günden güne geliştiğini, artık dünya basınında Türk teknoloji girişimcilerinin başarılarıyla ilgili haberler görmenin kimse için sürpriz olmadığını ifade etti.

Varank, "Bugün TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını 11. kez paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Endeks, ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesini belirleyerek, üniversiteler arası yapıcı rekabetin artmasına ve inovasyon ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Bakan Varank endeks sonuçlarını açıkladı

Mustafa Varank, bu çalışmada 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 192 üniversiteyi, "bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği", "fikri mülkiyet havuzu", "iş birliği ve etkileşim" ile "ekonomik ve toplumsal katkı" boyutları altında 23 göstergeye göre sıraladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii sadece bir sıralama yapıp bırakmıyoruz. Bakanlık olarak inovasyon faaliyetlerini teşvik etmek için bu endeks bağlamında üniversitelerimize önemli fırsatlar ve imkanlar sunuyoruz. Üniversitelerimizin bu sonuçları göz önüne alarak eksikliklerini giderme noktasında çalışmalarını teşvik etmeye devam edeceğimizi buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'de AR-GE, inovasyon ve girişimciliğin hamisi bakanlıktır. Biz her daim ekosistemin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu sayede de Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."

​​​​​​​Bakan Varank, endeks sonuçlarını, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 10. sıra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 9. sıra Özyeğin Üniversitesi, 8. sıra Gebze Teknik Üniversitesi, 7. sıra Boğaziçi Üniversitesi, 6. sıra Koç Üniversitesi, 5. sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi var. Geliyoruz 4. sıraya, Yıldız Teknik Üniversitesi. İlk 3'te, 3. sıra İstanbul Teknik Üniversitesi, 2. sıra Sabancı Üniversitesi, 1. sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadeleriyle açıkladı.

Sıralamadaki 50 üniversitenin bilgilerinin TÜBİTAK web sitesi üzerinden karşılaştırmalı ve etkileşimli grafikler eşliğinde kamuoyu ile paylaşılacağını, böylelikle üniversitelerin, kendilerini hem ortalama değerlerle hem de diğer üniversitelerle görece kıyaslayabileceklerini dile getiren Varank, endekste yer alan üniversiteleri tebrik etti.

Konuşmasının ardından, hediye takdimi yapılan Bakan Varank, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi ile Katmanlı İmalat ve Titanyum Medikal İmplant Araştırma ve Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.