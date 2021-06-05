Bakan Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'daki müsilaj sorununa yönelik NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ana nedeninin kirlilik olduğunu söyleyen Kurum, "Marmara ve Boğazı kaderine terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi müsilaj tehdidi altında. Konuyla ilgili yarın bir eylem planı açıklanması bekleniyor. Öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Sorunun çözümü için kısa ve uzun vadeli yatırımlar yapılacağını söyleyen Kurum, "Buradaki sorunun ana nedeni iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklığının artması. Kirlilik ana neden. Atık su artıma tesisi sayılarımızı artırmak zorundayız. Belediyelere süreç vereceğiz. İş programına uymalarını isteyeceğiz" dedi.

Sorunun başından itibaren Marmara Denizi'ni besleyen akarsulardan numuneler alındığını söyleyen Kurum, "Bu numunelerin raporları tamamlandı, yarın sonuçları paylaşıyor olacağız. Üniversitelerimizle araştırmalarımız var. Milletimizin içi rahat olsun, elimizden gelen her türlü gayreti göstererek verilmesi gereken desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurum, 90'lı yıllarda kaderi değiştirilen Haliç'i örnek gösterdi. "Haliç de bir çevre felaketiyle karşı karşıyaydı. Cumhurbaşkanımız 'yapılamaz' denilen bir proje gerçekleştirdi" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Marmara ve Boğazı kaderine terk etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları ortak adımla atacağız. Tüm katılımcıların yer aldığı bir anlayışla projemizi yürütüyoruz. Bu eylem planı çerçevesinde bakanlık olarak konunun takipçisi olacağız."