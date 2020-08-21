Bakan Murat Kurum, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın ailesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Konya, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Kurum, Halit Oflaz'ın Selçuklu'da bulunan Yazır Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada kurum, Oflaz ailesine taziyelerini sundu.

Merhumun yakınlarıyla görüşen bakan, "Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, başkanlarımızın, hepsinin çok çok selamlarını, hürmetlerini getirdim. Tüm Konya'mızın, Çumra'mızın başı sağ olsun. Allah hepimize sabır versin. Hepimiz Allah'tan geldik, yine onun yanına gideceğiz. Halit bizim kardeşimiz, çocukları bizim evladımız. İnşallah hatıralarını her zaman, hep beraber yaşatacağız." dedi.

Ziyareti sırasında Kurum'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da katıldı.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın vefat haberini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurmuştu. Oflaz'ın vefatı başta Çumra olmak üzere tüm Konya'yı yasa boğdu.