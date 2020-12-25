Bakan müjdeyi verdi! Halkalı-Kapıkule arasındaki mesafe 4 saatten 1 saate iniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hızlı Tren Projelerine bir yenisini daha ekleyerek icraatlarına devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hızlı Tren Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile ilgili sevindirici açıklama yaptı.
Bakan Karaismailoğlu, Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin tam 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya ineceğinin müjdesini verdi.