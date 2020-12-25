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Seyahat Bakan müjdeyi verdi! Halkalı-Kapıkule arasındaki mesafe 4 saatten 1 saate iniyor
Seyahat

Bakan müjdeyi verdi! Halkalı-Kapıkule arasındaki mesafe 4 saatten 1 saate iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hızlı Tren Projelerine bir yenisini daha ekleyerek icraatlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:33:00 - 2020-12-25 12:34:31
Bakan müjdeyi verdi! Halkalı-Kapıkule arasındaki mesafe 4 saatten 1 saate iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hızlı Tren Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile ilgili sevindirici açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin tam 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya ineceğinin müjdesini verdi.

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