Bakan müjdeyi verdi! Halkalı-Kapıkule arasındaki mesafe 4 saatten 1 saate iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hızlı Tren Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile ilgili sevindirici açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin tam 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya ineceğinin müjdesini verdi.