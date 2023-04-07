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Aktüel Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı
Aktüel

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 19:32:00 -
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'ye Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmayı sürdüreceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi.

Bakan Malki de Türkiye'nin desteği nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
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