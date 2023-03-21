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Eğitim Bakan Mahmut Özer duyurdu! 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
Eğitim

Bakan Mahmut Özer duyurdu! 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacak. Açıklama Bakan Özer'den geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 13:30:00 - 2023-03-21 13:35:24
Bakan Mahmut Özer duyurdu! 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.

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