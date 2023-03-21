Bakan Mahmut Özer duyurdu! 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacak. Açıklama Bakan Özer'den geldi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.
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