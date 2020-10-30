Bakan Kurum'dan önemli deprem açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Ege Denizi'nde meydana gelen deprem ile ilgili açıklama geldi.
İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 16,54 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem ile ilgili enkaz altında kalan vatandaşların olduğunu açıkladı.