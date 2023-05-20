Bakan Kurum'dan İstanbul'a yeni uydu kent müjdesi

TRT Haber'de canlı yayınlanan "Özel Röportaj" programında Hande Koçyiğit ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kurum, 19 Mayıs'ta duyurusu yapılan Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yapılacak yeni bir konut kampanyasının detaylarının sorulması üzerine, Arnavutköy'de yaklaşık 2,5 milyon metrekare alanda, İstanbul'da yaşayan orta gelirlilerin ev sahibi olabileceği bir proje olduğunu söyledi.

Bu çerçevede fiziki yapısı ve sosyal altyapısıyla bir uydu kent inşa edileceğini belirten Kurum, "Bir taraftan da hep rezerv konutlar, rezerv uydu kentler diyoruz. Örnek bir uydu kent uygulaması yapacağız. Yatay mimari esaslı zemin artı 3-4 katı geçmeyen ve vatandaşımızın orada her türlü ihtiyacını giderebilecek bir proje olacak. Buradaki şart, daha önce evinin olmaması gerekiyor. Bu projeye katılacak kardeşlerimizin, 7 bin 500 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabiliyorlar ve bu çerçevede İstanbul'da son bir yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor." diye konuştu.

Kurum, bu kapsamda konut arzının arttırılıyor olmasının da önemli olduğunu, süreç içerisinde kira fiyatlarının aşağı çekileceğini anlattı.

Yaklaşık 40 gündür İstanbul'da seçim çalışmaları yürüttüklerini fakat akıllarının hep deprem bölgesinde olduğunu, söz verdikleri şekilde evlerin inşasının sürdüğünü aktaran Kurum, orta hasarlı, güçlendirme yapılamayacak binaları ağır hasarlı statüsünde değerlendireceklerini, güçlendirmeye uygun, deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş binalarda da vatandaşların talepleri doğrultusunda güçlendirme izni verileceğini belirtti.

İstanbul'da Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugün itibarıyla 171 bin 500 başvuru olduğunu kaydeden Kurum, İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konutun dönüşümüne ilişkin adımı atarak etaplar halinde bu projeyi hayata geçireceklerini dile getirdi.

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Kurum, kentsel dönüşümde bakanlık ve yerel yönetimlerin işbirliğinden memnun olup olmadığı sorusu üzerine, depremi siyaset üstü gördüklerini, her belediyenin talebine destek vermeye ve 21 yıldır bu anlayışla çalıştıklarını, kimseyi ayrıştırmadıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, "Bakın işte seçimden sonra siyasi inancından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yaptıklarını gördük hepimiz, söylemleri gördük. Bizim inancımız mazlumun, ihtiyacı olanın kimliğine, kişiliğine, karakterine, inancına bakmaz. Herkese yardım ederiz, yardım etmeliyiz. Şimdi siz siyasi tercihinden dolayı gidiyorsunuz depremzede kardeşlerimizi dışarı atmaya çalışıyorsunuz, ödenek yokluğunu bahane ederek. Yahu olabilir mi böyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Kira artışlarına ilişkin tekrar bir önlem alınabilir mi, rahatlatıcı bir destek sağlanabilir mi?" sorusu üzerine, salgın sürecinde dünyada tedarik ve üretim zinciri ile arz talep dengesinde bozulma yaşandığına işaret ederek, bu olağanüstü süreçte ihtiyacı karşılayabilmek için yaptıkları sosyal konut kampanyalarıyla konut arzını sürekli artırdıklarını kaydetti.

Bu durumun geçici olduğunu, 28 Mayıs'ta her şeyin normale döneceğini dile getiren Kurum, "Ülkede güven, istikrar olursa her şey normalleşir. Faizler de düşer. Yatırımcı da gelmeye devam eder. Yurt dışından tefeciden para almaya gerek yok, kendiliğinden gelir." diye konuştu.

Kira artışına yüzde 25 sınırı konulduğunu anımsatan Kurum, bu durum karşısında kiracıları korumak istediklerini, ev sahiplerini de koruyacak adımlar atacaklarını, konutu yatırım aracı olmaktan çıkaracak düzenlemeleri hayata geçireceklerini, Meclis açılır açılmaz hem Ulusal Risk Kalkanı Modeli çerçevesinde hem de sahada gördükleri sorunlara ilişkin düzenlemeleri yapacaklarını aktardı.

Bakan Kurum, "Hangi adımlar atılırsa konutun bir yatırım aracı olmaktan çıkabileceğini değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Kimsenin mağdur olmayacağı adımları atacağız. Ne ev sahibi kardeşlerimiz ne vatandaşlarımız, kiracılarımız mağdur olmadan herkesin kazanacağı -hani diyoruz ya 85 milyon kazanacak- bir adım atarken masanın iki tarafından da bakabilmek önemli. Konut barınma ihtiyacını gideren bir bağımsız bölüm. Önceliğimiz bunu yapmak. Bununla ilgili konut alacak kişilerin kim olacağından tutun da işte buna ilişkin birçok düzenlemeyi planlıyoruz. İnşallah seçim sonrasında da hayata geçireceğiz. Birden fazla konut olanlarla ilgili onların da mağdur olmayacağı bir süreci tesis edeceğiz. Yine burada kiracı vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesinin önünü açacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Ev sahibi olmayı cezalandıracak bir karar da almayacağız."

Kurum, "Büyükşehirlerde memura konutta nasıl bir destek sağlanacak?" sorusunu, "Büyükşehirde çalışan vatandaşlarımız için işte memur olur, asgari ücretle çalışan olur, buradaki yaşam şartlarını da gözetecek düzenlemeleri inşallah hayata geçireceğiz. Memurumuzun gelirinin mi artması gerekiyor, bunu hayata geçireceğiz. Kira noktasında desteğin mi artırılması gerekiyor, bunu çalışacağız. Birçok düzenlemeyi ilgili bakanlıklarımızla birlikte çalışıyoruz, inşallah seçim sonrasında da milletimizi rahatlatacak, burada çalışan memurlarımıza, işçilerimize daha iyi şartlarda yaşama imkanını eriştirecek bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bu sadece bir konu üzerine olmayacak kapsamlı olacak." diye yanıtladı.

Bakan Kurum, iklim kriziyle mücadeledeki hassasiyetlerinin ve vizyonlarının sorulması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri Sıfır Atık Projesi'nde geri dönüşümün yüzde 13'ten yüzde 31'e ulaştığını, bunun önemli bir oran olduğunu, bu sayede hem çevreyi koruduklarını hem de ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

Paris Anlaşması'yla 2053'e ilişkin net sıfır emisyon hedefi ortaya koyduklarını anımsatan Kurum, bu doğrultuda emisyonu azaltacak girişimler yaptıklarını, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırdıklarını, mikro mobiliteye önem verdiklerini ve elektrikli ulaşımı artıracak çalışmalar yaptıklarını, yenilenebilir enerji için nükleer santral kurduklarını, yeşil dönüşüm anlayışıyla sanayi tesisleri yaptıklarını anlattı.

Korunan alanların sayısını 2 katına çıkardıklarını, her ilde millet bahçeleri yaptıklarını kaydeden Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni 2023 yılının sonunda tamamlayacaklarını bildirdi.

Bakan Kurum, bu yıl içerisinde depozito uygulamasını hayata geçireceklerini, geri dönüşüm iade noktalarının kurulacağını, bu noktalardan depozitolu ürün karşılığında kartlara bakiye yükleneceğini sözlerine ekledi.