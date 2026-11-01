Bakan Kurum’dan dikkat çeken paylaşım! COP31 klibi üzerinden iklim krizini işte böyle anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında hazırlanan iklim klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Klipte milli sporcu İklim Şentunalı, eriyen bir buz kütlesi üzerinde performans sergiledi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’daki EXPO alanında ilk kez ev sahipliği yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde hazırlıklar devam ediyor.

MURAT KURUM'DAN İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu kapsamında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Murat Kurum, COP31 kapsamında iklim krizine dikkat çekmek için artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı’nın görüntülerinin yer aldığı bir klibi, sosyal medya hesabından paylaştı.

"BUZLAR ERİMEDEN, İKLİM'İN SESİNE KULAK VERİN"

Bakan Murat Kurum paylaşımında, “Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin.” ifadesine yer verdi.

Klipte, Şentunalı'nın hızla eriyen bir buz kütlesi üzerinde güçlükle performans sergilediği anlara yer verildi.

"SÖZLER BİTTİ, DEĞİŞİM BAŞLADI"

Şentunalı görüntülerde, "Doğanın ritmi, benim dansım, gezegenin hikayesi… Hiçbiri yarım kalmayacak. Ama önce gerçekle yüzleşmeliyiz. Sözler bitti, değişim başladı." mesajını verdi.

COP31 Başkanlığı ayrıca organizasyon için 'Let's COP' isimli İngilizce şarkı hazırlamıştı.

İKLİM DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK

COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması, hem uluslararası görünürlük hem de iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelmesi açısından büyük önem taşıyor.

Taraflar Konferansları (COP), 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenleniyor.

Ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp-zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kurallarının belirlendiği oturumlar, iklim kriziyle mücadele eden dünya için hayati önem taşıyor.

Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor.

Bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlenecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.