Bakan Kurum’a cuma namazında ahiret soruları

Cuma namazını COP31 kapsamında bulunduğu Antalya’da kılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, namaz çıkışında küçük bir çocuğun cep telefonuyla gerçekleştirdiği röportajla karşılaştı. Çocuğun COP31 hakkındaki detaylı sorularını cevaplayan Kurum, "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz inşallah" dedi. Sosyal medyada da gündem olan röportajla ilgili tebessüm ettiren yorumlar yapıldı.