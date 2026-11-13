  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ocak’ta memurlara verilecek olan zam değişti! İşte mesleklere göre yeni maaşlar Nacar’dan YP’ye geçen 258 isme ilişkin şok ifadeler… Bayatlamış kafalar yeni Gladio macerası peşinde! Prof. Dr. Halis Aydemir: En eşsiz rehber Peygamberimiz! Müslümanın en temel kimliği güzel ahlaktır Ahmet Hakan’dan azgın azınlığın hedefindeki sanatçılara destek! Emine Erdoğan’ın ‘Cesur yürek’leri Teknoloji dünyasında ezber bozan batarya testi sonuçlandı! SP’li Fatih Yılmaz'dan SEDDK'ya zor soru: Mellce Sigorta'ya müdahale sonrası neler yaşandı? Dünya kapımızda yatarken Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif: Size yardım edebilriz Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılıyor, SIRADA KİMLER VAR var? Abdulkadir Selvi o isimleri açıkladı 13 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Şevki Yılmaz'dan iktidara 5 önemli UYARI!
Gündem Bakan Kurum’a cuma namazında ahiret soruları
Gündem

Bakan Kurum’a cuma namazında ahiret soruları

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Kurum’a cuma namazında ahiret soruları

Cuma namazını COP31 kapsamında bulunduğu Antalya’da kılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, namaz çıkışında küçük bir çocuğun cep telefonuyla gerçekleştirdiği röportajla karşılaştı. Çocuğun COP31 hakkındaki detaylı sorularını cevaplayan Kurum, "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz inşallah" dedi. Sosyal medyada da gündem olan röportajla ilgili tebessüm ettiren yorumlar yapıldı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bulunan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, EXPO Yeşil Alan'daki Anadolu Karanfili Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından cami çıkışında Bakan Kurum'u küçük bir çocuk karşıladı. Cep telefonunu eline alan çocuk, Bakan Kurum ile COP31 hakkında röportaj gerçekleştirdi.

COP31 hakkında soru yönelten çocuğu yanıtlayan Bakan Kurum, "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz. Burada beraber kararlar alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından küçük çocuğa teşekkür ederek sarılan Bakan Kurum, cami çıkışında vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Küçük çocuğunu Bakan kurumla röportajı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Paylaşıma yapılan 'Bakan Kurum'a cuma namazında ahiret soruları' yorumu güldürdü. 

Deniz Zeyrek'ten Özgür Özel'e sert eleştiri: Biraz tavırlı olun!
Deniz Zeyrek'ten Özgür Özel'e sert eleştiri: Biraz tavırlı olun!

Gündem

Deniz Zeyrek'ten Özgür Özel'e sert eleştiri: Biraz tavırlı olun!

Muhalif Erdem Atay, YP’li Ali Mahir’e fena saydırdı: Kıbrıs’ta rulet mulet, nereden geliyor bu paralar?
Muhalif Erdem Atay, YP’li Ali Mahir’e fena saydırdı: Kıbrıs’ta rulet mulet, nereden geliyor bu paralar?

Gündem

Muhalif Erdem Atay, YP’li Ali Mahir’e fena saydırdı: Kıbrıs’ta rulet mulet, nereden geliyor bu paralar?

AK Parti’den kongreye katılmama kararı! Yeni Parti yarın ilk kongresini yapıyor
AK Parti’den kongreye katılmama kararı! Yeni Parti yarın ilk kongresini yapıyor

Gündem

AK Parti’den kongreye katılmama kararı! Yeni Parti yarın ilk kongresini yapıyor

40 kilo sarımsakla Kıbrıs'a giden Türk çift, 92 bin lira ceza kesilip hapse atıldı
40 kilo sarımsakla Kıbrıs'a giden Türk çift, 92 bin lira ceza kesilip hapse atıldı

Gündem

40 kilo sarımsakla Kıbrıs'a giden Türk çift, 92 bin lira ceza kesilip hapse atıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23