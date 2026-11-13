Bakan Kurum’a cuma namazında ahiret soruları
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Cuma namazını COP31 kapsamında bulunduğu Antalya’da kılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, namaz çıkışında küçük bir çocuğun cep telefonuyla gerçekleştirdiği röportajla karşılaştı. Çocuğun COP31 hakkındaki detaylı sorularını cevaplayan Kurum, "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz inşallah" dedi. Sosyal medyada da gündem olan röportajla ilgili tebessüm ettiren yorumlar yapıldı.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bulunan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, EXPO Yeşil Alan'daki Anadolu Karanfili Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından cami çıkışında Bakan Kurum'u küçük bir çocuk karşıladı. Cep telefonunu eline alan çocuk, Bakan Kurum ile COP31 hakkında röportaj gerçekleştirdi.
COP31 hakkında soru yönelten çocuğu yanıtlayan Bakan Kurum, "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz. Burada beraber kararlar alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
Röportajın ardından küçük çocuğa teşekkür ederek sarılan Bakan Kurum, cami çıkışında vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.
Küçük çocuğunu Bakan kurumla röportajı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Paylaşıma yapılan 'Bakan Kurum'a cuma namazında ahiret soruları' yorumu güldürdü.
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