Bakan Kurum uyardı: 7/24 izliyoruz, gerekirse kapatırız

Vatandaşlara güven veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerle ilgili önemli uyarılar bulundu.

Bakan Kurum, "Hem diğer termik santrallerimizi hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik." açıklamasında bulundu.