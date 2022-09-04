Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketi’nin her yerde bir kültür haline dönüşmesi en büyük hedefimizdir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,Türkiye’den ve dünyadan önemli şeflerin yanı sıra lezzet tutkunlarını da bir araya getirenlezzet festivali “Konya Gastrofest” programına katılmak üzere Konya’ya geldi.

Bakan Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi’ninKalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmasına Pakistan’a, meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Bakan Kurum, “Dost ve kardeş ülke Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Biz her zaman dost ve kardeş ülke Pakistan halkının yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah Pakistan’ın yaralarını hep birlikte saracağız. Ben bir kez daha Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

“Konya Mutfağı; Mevlevî adap ve erkânıyla yoğrulan muhteşem bir birikimdir”

Konya mutfağının önemine değinen Bakan Kurum, “Konya mutfağı için ‘Yiyen hayran, yemeyen pişman!’ derler.Konya Mutfağı; Çatalhöyük’te doğan medeniyetlerle başlayan, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevî adap ve erkânıyla yoğrulan muhteşem bir birikimdir. Dünyada tek anıt mezarı olan, Mevlevî dergâhının baş aşçısı Ateşbâzı Veli, Konya mutfağımızın, çok önemli tarihi bir ismidir.” diye konuştu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kitabından alıntı yaparak, “Saygıdeğer Hanımefendi’nin Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabında ‘Türk Mutfağı, Asırlardan Beri Ocaktan Tüten Bir Bilgelik Birikimidir’ cümlesi geçer. Aslında bu anlatım, Konya mutfağını tarif eder. Çünkü yıllara sâri olan gelenek, sönmeyen ocaklar, büyük birikim, kadim bilgelik denilince akla; şehrimizin zamanları ve çağları aşan, tarifsiz lezzetleri gelir.” ifadelerini kullandı.

“Konya mutfağı, bugün Türkiye’nin her yerinde artık bir marka olmuştur; bu markayı uluslararası platformlara taşımak hepimizin görevidir”

Hz. Mevlânâ’nın cömertliğinin, Ahiliğin ikram ve paylaşma kültürünün, Konya’nın gastronomisinin özeti olduğunu vurgulayan Bakan Murat Kurum, “Bizim kültürümüzde yemek; sofra ile özdeşleşmiştir. Sofra; etrafında birlik ve beraberliğin sağlandığı, misafirlerin ağırlandığı bir semboldür. Bu sofralarda ünü artık Türkiye’yi aşmış Konya yemeklerini; bamya çorbasını, etli ekmek ve fırın kebabımızı, su böreğimizi, zerdemizi misafirlerimize ikram ederiz. Binlerce yıllık geçmişe dayanan bereketli Konya mutfağı, bugün Türkiye’nin her yerinde artık bir marka olmuştur. Bu markayı uluslararası platformlara taşımak hepimizin görevidir.” hatırlatmasında bulundu.

“Konya mutfağı, Büyükşehir Belediyemizin yoğun çalışmalarıyla inşallah küresel bir marka olacak”

Bakan Kurum, Konya mutfağının potansiyeline ilişkin şu sözleri dile getirdi:

“Gelen bu lezzeti görmüştür, tatmıştır ve inanın; gittiği her yerde Konya mutfağını hayranlıkla anlatmıştır. Bu bakımdan gastronomi kültürüyle Konya mutfağı, Büyükşehir Belediyemizin yoğun çalışmalarıyla inşallah küresel bir marka olacak. Adeta etrafında kurulduğu muhabbetlerle gönülleri doyuran, Konya’nın insanlık birikimini, hoşgörüsünü, birlikte yaşama ahlakını dünyaya taşıma vesilesi olan Konya mutfağı; milyonlarca insanı bir araya getirmeye devam edecektir.”

“Sofralarımızdan iş yerlerimize kadar her alanda israfın önlenmesi için büyük çaba sarf eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkürü bir borç biliyorum”



Bu ay içerisinde beşinci yılı tamamlanacak Türkiye’nin gururu olan Sıfır Atık’ın öncüsü Emine Erdoğan’ın her platformda “atıksız mutfaktan” bahsettiğini anımsatan Bakan Kurum, “Konya mutfağında da hiçbir yiyecek boşa gitmez, israf edilmez. Mesela artan ekmekler tiritte kullanılır, kaynatılan etin suyu pilav için kullanılır, kemikler hayvanlara ayrılır, artan posalar gübrelere takviye olarak verilir. Ben bu anlamda sofralarımızdan iş yerlerimize kadar her alanda israfın önlenmesi için büyük çaba sarf eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkürü bir borç biliyorum. Sıfır Atık Hareketi israfın önlenmesinde bizim en büyük gücümüzdür.” şeklinde konuştu.

“Sıfır Atık Hareketi’nin her yerde bir kültür haline dönüşmesi en büyük hedefimizdir”

Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi’nin her yerde bir kültür haline dönüşmesi gerektiğinin altını çizerek, “Sıfır Atık Hareketi’nin; mutfağımızdan başlayarak evlerimize, dükkânlarımıza, iş yerlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize kadar her yerde bir kültür haline dönüşmesi en büyük hedefimizdir. Bu hedef için de hepimizin canla başla çalışarak, Sıfır Atığı hayatımızın bir parçası haline dönüştüreceğine inanıyorum.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının sonunda, “Sözlerimi, bu toprakları ilimle, irfanla, kardeşlikle mayalayan Ahilerin bir duası ile bitirmek istiyorum: ‘Aşlarınız artsın eksilmesin; taşsın dökülmesin!’ ifadelerini paylaştı.