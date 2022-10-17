Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatları düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle; Amasra’daki gerçekten çok elim bir kaza. Enerji Bakanımız da bugün MKYK toplantısında bununla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Yüreğimize ateş düştü, 84 milyonun içi yandı. 41 vatandaşımız evine aş götürebilmek için çalışıyorlardı, şehit oldular. Allah’tan rahmet diliyoruz. 58 kardeşimizi sağ salim kurtardık. Yaşamını yitirenlerin aileleri, çocukları artık bize emanet. Onlara hep birlikte sahip çıkacağız. Böylesi elim kazaların bir daha yaşanmaması dileğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi

Pandemi sürecinde tüm dünyada düzen bozuldu. Hammadde noktasında azalma meydana geldi. Tüm bunların sonucu olarak ülkeler tarihinde görmedikleri enflasyonla mücadele ediyorlar. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahil süreçte problemle karşı karşıyayalar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hızlı hareket ettik. Hiçbirini çaresiz bırakmadık. Tüm bu tedarik zincirindeki problem konut sektörüne de yansıdı. Hammadde olarak baktığınızda salgın süreciyle birlikte eski üretim miktarlarını yakalayamadı. Konut sektöründeki piyasaya olan arzı azalttı. Bu sorun karşısında yükselen konut ve kira fiyatlarına ilişkin bir çözüm koymak adına vatandaşın sesine kulak vererek bu projeyi gerçekleştirdik. Bu fiyatlar dengeye gelecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyoruz. Arz talep dengesini yakalayacağız. Şu an olduğu gibi konut fiyatları sabitlenecek. Sonrasında da konut ve kira fiyatları düşecek.

"Temeller 25 Ekim'de atılacak"

Söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçirdik. Üretimde, sanayide, tarımda, turizmde tüm atılımları yapmış iktidardan bahsediyoruz. Biz bunu yapmış bir iktidarız. Biz hedefler açıkladık. 25 Ekim'de 17 ilde temellerini atıyoruz. İnşaatlarımızı 2 yıl içerisinde bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

"7,5 milyon başvuru yapıldı"

Arsaya başvurular başladı. Ciddi bir başvuruyla karşılaştık. Başvuru sayısı sosyal konutta 7,5 milyon başvuru oldu. Cumhurbaşkanımız bize talimat verdiler, 100 bini artırmanız lazım. Konut yapılacak arsa sayısını 1 milyona çıkardık. Arsalarımızda da başvuru sayısı 331 bine ulaştı. Gelir şartımız var, konutta olduğu gibi. İstanbul için bu gelir şartı 18 bin Anadolu'da 16 bin lira.

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