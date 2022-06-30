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Gündem Bakan Kurum Kastamonu'da! Talimat verdi
Gündem

Bakan Kurum Kastamonu'da! Talimat verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel yaşanan Kastamonu merkez ile Küre ve Devrekani ilçelerinde ziyaretler yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 20:10:00 -
Bakan Kurum Kastamonu'da! Talimat verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel yaşanan Kastamonu merkez ile Küre ve Devrekani ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Küre ilçesinde selden etkilenen bölgelerde inceleme yapan Bakan Kurum, vatandaşlarla da sohbet etti. İlçede selden sonra yapılan çalışmaları inceleyen Kurum, Küre Belediyesini ziyaret etti, Kaymakam Miraç Topaloğlu ve Belediye Başkanı Salih Turan'dan bilgi aldı.

Ardından Devrekani ilçesine giden Bakan Kurum, buradaki incelemelerinin ardından Kastamonu Belediyesini ziyaret etti. Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kurum'a il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Talimat verdi

Merkeze bağlı Aşağıyuva köyüne de giden Kurum, hasar gören köprünün bir an önce ulaşıma açılması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

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Yorumlar

TC Bursa

Mühendislik ve bilimle iş yapmazsanız her sene ev yapar, köprü yapar, enkaz kaldırır durursunuz. Hem canlarımızi kaybederiz hem de ülke kaynaklarını heba edersiniz. Liyakat boşuna denmemis.
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