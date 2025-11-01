Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de yaşanan apartman faciasının ardından, bölgedeki can güvenliği tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olay yerinde incelemelerde bulunarak kamuoyuna son gelişmeleri aktardı.

TAHLİYE EDİLEN BİNA SAYISI 16'YA ÇIKTI

Bakan Kurum, çöken Arslan Apartmanı'nın yakınında akşam saatlerinde Gaziler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada kolon çatlağı ve çatırdama ihbarı üzerine başlatılan incelemeler sonrası yeni bir açıklama yaptı. Kurum, tahliye sayısının hızla arttığını belirterek şunları söyledi:

"Bu kapsamda bugün itibariyle 16 evimizi tahliye ettik. 16 binamızda yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şuan için misafir ediyoruz. Yine buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına da gerek esnafımıza, gerek burada yaşayan, evine giremeyen vatandaşlarımıza belediyemiz, Valiliğimiz eliyle gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz."

YIKIMIN SEBEBİ DETAYLI ARAŞTIRILIYOR: ZEMİN İNCELENECEK

Yıkılan 7 katlı Arslan Apartmanı'nın 2012 yapımı, ruhsatlı ve iskanı olan bir bina olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, yıkımın sebebini bilimsel yöntemlerle araştırdıklarını kaydetti:

"Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımızın çalışmalarıyla, AFAD'ımızın, Bakanlığımızın, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birlikte tek tek tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz çünkü binanın yapım yılına baktığımızda, 2012 yılında yapılmış... Dolayısıyla burada zeminden kaynaklı bir problem olup, olmadığına ilişkin Boğaziçi, Fırat, Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversitelerinden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz."

Bakan Kurum, daha önce Kartal Orhantepe'de yaşanan benzer faciada olduğu gibi, Gebze'de de vatandaşın mağdur olmaması için gereken tüm adımların atılacağını ve yenilenmesi gereken binalarla ilgili Büyükşehir ve Gebze Belediyeleri ile birlikte sürecin yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Bakan Kurum, toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gebze Belediyemizde akademisyenlerimiz, teknik ekiplerimiz ve yerel yöneticilerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle inceliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle milletinin yanındadır."