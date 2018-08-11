Bakan Kurum: Bu savaş boşa çıkacaktır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ekonomik bir savaş ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Biz en zor günlerimizde hep birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Bunu en son 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de sokaklarda mücadele ederek gösterdik. Dolayısıyla bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır." dedi.

Bakan Kurum, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik bir savaşla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

"BU EKONOMİK SAVAŞ BOŞA ÇIKACAKTIR"

Gelecek yıl M. Kemal'in Samsun'a gelişinin 100'üncü yılının kutlanacağını anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"Ekonomik savaş içinde olanlara Samsun'dan şunu söylüyorum. Bu milletin tarihine bir baksınlar. Bu millet tarihte, neler yapmış, en zor günde nasıl beraber olmuş, nasıl mücadele etmiş, buna bakıp ona göre hareket etsinler. Biz en zor günlerimizde hep birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Bunu en son 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de sokaklarda mücadele ederek gösterdik. Dolayısıyla bu ekonomik savaş da boşa çıkacaktır. Biz güçlü ülke olarak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde açıkladığı projeleri hızlı şekilde yapacağız. Bunu tüm milletimizin bilmesini istiyorum. Biz projelerimize ve 100 günlük icraatlarımıza aynı şekilde aynı hızla ve aynı kararlılıkla devam edeceğiz."