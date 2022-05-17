Bakan Kurum Atatürk Havalimanı kararını duyurdu!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp, yerine Millet Bahçesi yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, Atatürk istismarı yapıldığını iddia ederek, "Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. 1 pist acil inişler için açık kalacak" dedi. Muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak, herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak. Katarlılara, yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. "halenin şeffaf bir biçimde yapıldığını söyleyen Bakan kurum, ihale bedelinin de 2 milyon 100 milyon TL olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Millet Bahçesi açılışında açıklamalarda bulundu.



Bakan Kurum, "Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar tehdit edip dursunlar biz projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Burası 1900'lü yıllarda ilk havalimanı olarak hizmete girmiş bir alan. 1953'te de uluslararası hava trafiğine açılmış. Burada yaşanan trafik problemi, hava kirliliğinden sebep, Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy bölgesinde milyonlarca vatandaşımız yaşıyorlar. Hava kirliliğinden, gürültü probleminden dolayı, sesten dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük İstanbul vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanımız yapıldı. En değerli yerlerimizi millete emanet ettik" ifadelerini kullandı.

CHP'yi hedef alan Bakan Kurum, "Bunlar tehdit diline alışmışlar ama baktığınızda dikili bir tane ağaçları yok" dedi.

Bakan Kurum, "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak, herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak. Katarlılara, yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu; "Tamamen bir peyzaj projesi milletimize armağan edilecektir" diye ekledi.