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Seçim 2019 Sayfası

Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'ye başvuru sayısı 587 bine ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 50 bin sosyal konut projesi için başvuru sayısının 587 bine ulaştığını belirterek, "Talebin çok olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecek. Ancak gelen tüm taleplere göre çalışmalarımızın da yol haritası belirlenecek. İhtiyacın ve talebin olduğu illerde, ilçelerde ayrıca çalışmalar yapacağız." dedi.

05 Nisan 2019 Cuma 21:11
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'ye başvuru sayısı 587 bine ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için başlatılan konut projeleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için konut projesi başlattıklarını anımsatan Kurum, projenin ilk etabını Erdoğan'ın teşrifleriyle "50 Bin Sosyal Konut Projesi" lansmanıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mahalle kültürünü önceleyen, yatay mimariyi esas alan medeniyete uygun sosyal konut projelerinin öncelikle 67 ilde uygulanacağını vurgulayan Kurum, "Milletimiz yoğun talep gösterdi. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 50 bin konut için başvuru sayısı şu anda 587 bine ulaştı. Talebin çok olduğu projeler için ilk etapta hak sahipleri kurayla belirlenecek. Ancak gelen tüm taleplere göre çalışmalarımızın da yol haritası belirlenecek. İhtiyacın ve talebin olduğu illerde, ilçelerde ayrıca çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Kurum, göreve geldikleri andan itibaren ziyaretlerde bulundukları illerde vatandaşın konut ihtiyacını karşılamak için kendilerine sunulan projeleri, seçim döneminde belediyelerin taleplerini ve verdikleri sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

"Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyoruz"

Sosyal konutta başlattıkları "5 Yılda 250 Bin Konut" hedeflerine ilişkin bilgiler veren Kurum, şöyle konuştu:

"Başta 50 bin konutluk proje içinde yer almayan iller olmak üzere sosyal konutta başlattığımız '5 Yılda 250 Bin Konut' hedefini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızın ilk etabı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyoruz. Vatandaşlarımız 2 1 ya da 3 1 konut seçeneklerinde kira öder gibi uygun tutarlarla ev sahibi olabilecek. Başvurular için son tarih 19 Nisan. Başvurular bittikten sonraki 100 gün içerisinde 10 bin konutun ihalesi yapılacak ve sosyal konutların inşaatına hemen başlanacak."

Kurum, TOKİ ödemeleri devam eden 210 bin vatandaşın borcunu 19 Nisan'a kadar kapatması halinde yüzde 22 indirim alacağını hatırlattı.

"Bu ülkede konutu olmayan alt gelir grubu kimse kalmasın, bu ülkede deprem riski taşıyan hiçbir vatandaşımız kalmasın" şeklinde temel hedefleri olduğunu belirten Kurum, bu anlayışla hem vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal konut ürettiklerini hem de kentsel dönüşümde ortaya koydukları yılda 300 bin, önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurguladı.

"Çalışmalarımıza belediyelerimizle süratle başlayacağız"

Bakan Kurum, Erdoğan'ın açıklamış olduğu 11 maddelik yerel seçim manifestosun 8'inin Bakanlığı ilgilendirdiğini, bu maddelerin kısa süreli bir gelecek inşası değil, 2023 Türkiye'sinin kentlerini şekillendirecek nitelikte olduğunu aktardı.

Şehirlerin 50 yılını, 100 yılını planlama konusunda önemli bir rehber olan manifesto çerçevesinde süratle çalışmalara başladıklarını ifade eden Kurum, bu kapsamda kentsel dönüşüme ilişkin bir genelge yayınladıklarını ve 81 il valiliğine gönderdiklerini belirtti.

Genelgeyle riskli tüm binaların tespit edilmesini istediklerini anlatan Kurum, "Tüm illerimizden gelecek verilerle kentsel dönüşümde acil dönüştürülmesi gereken binalardan başlamak üzere çalışmalarımıza belediyelerimizle süratle başlayacağız. Burada da hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, onların rızasını alarak kentsel dönüşümde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Seçim çalışmaları boyunca ziyaret ettiğimiz 30'u aşkın ilde vatandaşlarımızın da katıldığı toplantılarda buna hep vurgu yaptık." ifadesini kullandı.

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde 6,7 milyon riskli konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini bildiren Kurum, yine "Her İle Bir Millet Bahçesi" hedefiyle şehirlerdeki yeşil alan miktarını artırmak istediklerini kaydetti.

Kurum, hedeflerinin Millet Bahçeleri Projesi'yle önümüzdeki 5 yıllık süreçte kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırarak, 16 metrekareye çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:11
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Murat Kurum
  4. Millet Bahçeleri Projesi
  5. TOKİ başvurusu
  6. 50 Bin Sosyal Konut Projesi

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