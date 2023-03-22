Bakan Kurum: 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deprem bölgesinde ilk temel atmaların yarın başlayacağını söyleyen Bakan Kurum, "Yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önceki afetlerde olduğu gibi Elazığ’da, Malatya’da ve İzmir’de ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz. Vatandaşlarımıza eksiksiz yerine getirmek için vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşaatını yürütmüş olacağız”

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