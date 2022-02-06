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Gündem Bakan Koca'dan teşekkür mesajı
Gündem

Bakan Koca'dan teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün oynadıkları maçlara yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:11:00 -
Bakan Koca'dan teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün oynadıkları maçlara yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yazılı formalarla çıkan futbol kulüplerine teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Galatasaray kulüplerine teşekkür ederek, "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC, taraftarları Kovid-19'a karşı sıkı korur." ifadelerini kullandı.

Koca paylaşımlarında, futbol takımlarının formalarında TURKOVAC yazısının göründüğü fotoğraflara da yer verdi.

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