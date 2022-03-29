Bakan Koca’dan tepki: Bu nasıl insanlık?

YENİ AKİT / ANKARA

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde beyin kanaması nedeniyle tedavi gören ve vefat eden hasta yakınlarının hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etmesine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Koca “bu nasıl insanlık” diyerek yaptığı paylaşımda, “Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?” ifadelerini kullandı.