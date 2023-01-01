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Sağlık Bakan Koca'dan sürpriz ziyaret
Sağlık

Bakan Koca'dan sürpriz ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılının ilk dakikalarında doğan Yavuz Selim bebek için mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 00:51:00 -
Bakan Koca'dan sürpriz ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek." dedi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğan Yavuz Selim bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir.

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