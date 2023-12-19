  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk şirketleri Küp Uydu üretecek! Fabrikayı bu ilde kurmayı planlıyorlar

Doğalgaz ödemelerine yeni formül! Faturayı yüzde 30 düşürüyor

Maaşı 60 bin TL’ye kadar çıkıyor! Bu sektörde nitelikli elemana ihtiyaç var

Elektrikli araçların alt yapısı sağlam mı? Benzinli araçların ömrü 2045’e kadar uzayabilir

Levent- Etiler'de metrekaresi yıllık 415 avro! Ticari gayrimenkulde kiralar patladı

Kimse kimseye "güzellik" yapmaz! Kara parayı buralarda aklıyorlar

Sarıyer’de cinayetin işlendiği villayla ilgili bilirkişiden şok rapor: Çetelerin kanlı savaşında yeni gelişme.. İşkence edilerek öldürülmüş

"Türk askeri neden Gazze'ye gitmiyor?" diye sordular! Mete Yarar dayanamadı, büyük oyunu açıkladı

İsrail'e destek veren ABD'ye şok! "Gemileri vurmaya devam edeceğiz"

Türkiye'de asgari ücret beklenirken Tesla'nın işçilerine yaptığı zam belli oldu! Duyan Elon Musk'a sövdü
Sağlık Bakan Koca'dan şehir hastaneleri iddiasına cevap
Sağlık

Bakan Koca'dan şehir hastaneleri iddiasına cevap

Yeniakit Publisher
2023-12-19 23:00:00 -
Bakan Koca'dan şehir hastaneleri iddiasına cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan payın artmadığını aksine giderek azaldığını belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastaneleriyle ilgili bazı iddialara yanıt verdi.

"Ayrılan pay azılıyor"

Koca, "Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. 2022 bütçesinde hizmet dahil kullanım bedeline ayrılan pay yüzde 14,3'tü. 2023 yılında bu oran yüzde 13,4'e düştü. 2024 yılı bütçesinde ise oran yüzde 11,4'e iniyor. 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatl

ıdır" bilgisini paylaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yük olduğunu söylemek yanlış"

Şehir hastanelerinin bugünkü değeriyle metrekaresi euroya mal edilecek şekilde yapıldığını da aktaran Koca, şunları kaydetti: "Bu fiyata, hastanelerin en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılması ve çevre düzenlemesine kadar her şey dahildir. Eğer yapılmamış olsalardı, şehir hastanelerini bugün bu maliyetlerle yapmak söz konusu bile olmazdı. Şehir hastanelerimizin kamu bütçesi üzerinde yük olduğunu söylemek artık tamamen yanlıştır."


Fahrettin Koca, Tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek! Tüm Türkiye dualarıyla hakkımızı teslim etti! Görülmemiş büyük bir dayanışma
Fahrettin Koca, Tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek! Tüm Türkiye dualarıyla hakkımızı teslim etti! Görülmemiş büyük bir dayanışma

Ekonomi

Fahrettin Koca, Tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek! Tüm Türkiye dualarıyla hakkımızı teslim etti! Görülmemiş büyük bir dayanışma

Bir türlü anlaşamadılar! Fahrettin Koca ile Bekir Bozdağ arasındaki o diyalog herkesi güldürdü
Bir türlü anlaşamadılar! Fahrettin Koca ile Bekir Bozdağ arasındaki o diyalog herkesi güldürdü

Gündem

Bir türlü anlaşamadılar! Fahrettin Koca ile Bekir Bozdağ arasındaki o diyalog herkesi güldürdü

Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımdan helallik isterim!
Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımdan helallik isterim!

Gündem

Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımdan helallik isterim!

Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması!
Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması!

Gündem

Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması!

Başkan Kaplan: TOGG Koçarlı’ya çok yakıştı
Başkan Kaplan: TOGG Koçarlı’ya çok yakıştı

Aktüel

Başkan Kaplan: TOGG Koçarlı’ya çok yakıştı

Fahrettin Koca, 6 Şubat depremi için helallik istedi!
Fahrettin Koca, 6 Şubat depremi için helallik istedi!

Gündem

Fahrettin Koca, 6 Şubat depremi için helallik istedi!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23